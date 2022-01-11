Москва, , 11:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность в процессе введения интраназальной вакцины от COVID-19. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был», — сказал Логунов.

По его словам, российский лидер отнёсся к процедуре абсолютно серьёзно.

Логунов также подчеркнул, что Путин оказался внимательным пациентом.