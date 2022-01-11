Вашингтон, , 11:47 — REGNUM 20th Century Studios опубликовала трейлер полнометражного комедийного мультфильма «Закусочная Боба». Ролик доступен на YouTube-канале студии с 11 января.

«Закусочная Боба» Скриншот с YouTube

По сюжету фильма, главные герои Боб и Линда постараются удержать свою закусочную на плаву, в то время как их дети будут разгадывать городскую тайну, угрожающую бизнесу родителей. Премьера картины запланирована на 27 мая 2022 года.

Добавим, что «Закусочная Боба» — это полнометражный фильм на основе одноимённого комедийного сериала. Он насчитывает 12 сезонов.

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