Вашингтон, 11 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 20th Century Studios опубликовала трейлер полнометражного комедийного мультфильма «Закусочная Боба». Ролик доступен на YouTube-канале студии с 11 января.

Скриншот с YouTube «Закусочная Боба»

По сюжету фильма, главные герои Боб и Линда постараются удержать свою закусочную на плаву, в то время как их дети будут разгадывать городскую тайну, угрожающую бизнесу родителей. Премьера картины запланирована на 27 мая 2022 года.

Добавим, что «Закусочная Боба» — это полнометражный фильм на основе одноимённого комедийного сериала. Он насчитывает 12 сезонов.