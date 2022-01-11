Москва, 11 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин может огласить меры военно-технического ответа по сдерживанию продвижения НАТО к границам России. И это уже почти данность, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Скорых договорённостей России с США и НАТО не предвидится. Поэтому видится следующая логистика этого процесса.

Не договорились — Россия создаёт реальную критическую угрозу для США и Европы через серию военно-технических ответов, в том числе с использованием ядерных боеприпасов плюс гибридных ответов в других треках.

Другие треки — это осмысление новой реальности пониженной безопасности обществом на Западе — возможные санкции против России в ответ и возвращение к переговорам через 2−3 года, но с новыми вводными», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО добиться не удалось, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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