Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Власти Молдавии попросили у Газпрома новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спын.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Молдавия рассчитается с российской госкорпорацией за потребленный в декабре газ до конца текущей недели.

«С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем. Эта сумма будет выплачена «Молдовагазом» до конца этой недели», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообзщало ИА REGNUM, ранее уководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в январе нынешнего года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров.

Читайте также: В Молдавии сообщили об увеличении стоимости российского газа для страны