Кишинёв, 11 января 2022, 11:45 — REGNUM Власти Молдавии попросили у Газпрома новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спын.
Он отметил, что Молдавия рассчитается с российской госкорпорацией за потребленный в декабре газ до конца текущей недели.
Как сообзщало ИА REGNUM, ранее уководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в январе нынешнего года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров.
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