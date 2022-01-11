Молдавия попросила у Газпрома отсрочки для погашения обязательств по газу
Кишинёв, 11 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Власти Молдавии попросили у Газпрома новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Иван Шилов ИА REGNUM
Молдавия
Он отметил, что Молдавия рассчитается с российской госкорпорацией за потребленный в декабре газ до конца текущей недели.
«С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем. Эта сумма будет выплачена «Молдовагазом» до конца этой недели», — сказал он на пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в январе нынешнего года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров.
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