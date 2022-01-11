Валенсия, Испания, 11 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Четырехлетняя девочка умерла после несчастного случая с падением надувного замка на ярмарке в провинции Валенсия. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на городской совет муниципалитета Мислата

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Отмечается, что 4 января девочка поступила в больницу после несчастного случая с надувным замком на ярмарке в Мислате.

Это уже второй подобный смертельный случай за последнее время в испании. Ранее другая восьмилетняя девочка умерла от травм, полученных после того, как надувной замок был сорван сильным порывом ветра и упал на землю.