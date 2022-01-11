Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения получил Казахстан. Об этом 11 января сообщает пресс-служба предприятия «Карагандинский фармацевтический комплекс» (КФК) в своем телеграмм-канале.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что акционеры КФК с учетом добрососедских отношений, многолетнего продуктивного сотрудничества на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также на фоне недавних массовых беспорядков в стране, приняли решение оказать республике помощь в борьбе с распространением COVID-19.

«На бесплатной основе Казахстану будет передано 150 тыс. доз «Спутника Лайт» для ревакцинации граждан», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что партия препарата уже доставлена в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что идея о том, что коронавирус уйдёт сам собой, как и идея о том, что надо ревакцинироваться каждые три месяца, является крайностью.