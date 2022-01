Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Марк Руффало и Хью Лори присоединились к актёрскому составу мини-сериала All The Light We Cannot See. Об этом 10 января сообщил Deadline.

Netflix Matthew Keys

Режиссёром всех эпизодов сериала выступит Шон Леви («Очень странные дела»), а сценаристом — Стивен Найт («Острые козырьки»). Помимо Руффало и Лори в шоу сервиса Netflix сыграет Арья Миа Лоберти.

Добавим, что сериал All The Light We Cannot See снимут по одноимённому бестселлеру Энтони Дорра, получившего за него Пулитцеровскую премию. Премьера шоу пока неизвестна.

