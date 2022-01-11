Афины , , 12:19 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис выразил скорбь в связи со смертью председателя Европейского парламента Давида Сассоли. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter 11 января.

Давид Сассоли Francesca Minonne

«Я потрясен и опечален внезапной смертью президента Европейского парламента Давида Сассоли. Его видение Европы как маяка мира и демократии во всем мире останется прочным наследием. Мы скорбим об этом замечательном итальянце и гордом европейце», — сказал Мицотакис.

Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли умер в возрасте 65 лет в онкологическом центре в городе Авиано в Италии.