Хабаровск, , 11:46 — REGNUM В Хабаровск с рабочей поездкой 11 января прибыл генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он представил нового начальника ДВЖД Евгения Вейде, отметив, что железные дороги Дальнего Востока — это полигон для отработки новейших технологических и технических решений в самых суровых условиях эксплуатации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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«Локомотивы нового поколения и тяжеловесное движение уверенно вошли в технологические процессы, являясь сегодня основой достижения поставленных президентом России задач по увеличению объемов перевозок в восточном направлении», — сказал Белозеров.

Губернатор региона Михаил Дегтярев поздравил Евгения Вейде с назначением и выразил уверенность, что многолетнее плодотворное сотрудничество краевых властей и ОАО «РЖД» будет продолжено.

«Дальневосточная железная дорога является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе, внося ощутимый вклад в социально-экономическое развитие края. В 2021 году введен в эксплуатацию новый пригородный электропоезд, отвечающий всем современным требованиям безопасности и комфорта при перевозке пассажиров. Мы готовы и дальше взаимодействовать в вопросах обновления подвижного состава и сокращения времени междугороднего сообщения. Особенно на участке «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», соединяющем два наших промышленных центра», — сказал глава Хабаровского края.

Вместе с пассажирскими перевозками развивается и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона. В 2022 году будут реализованы мероприятия по второму этапу. От увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей морских портов Ванино и Советская Гавань.

В завершение рабочей встречи стороны затронули вопрос возможного увеличения протяженности Детской железной дороги в Хабаровске. Инициатива краевого правительства может быть реализована совместно с ОАО «РЖД» в рамках долгосрочного проекта по созданию парка имени Лукашова в Железнодорожном районе города.

Евгений Вейде заверил глав регионов Дальнего Востока и руководство РЖД в том, что приложит все усилия и опыт для решения поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, около 70% железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в России продаётся в режиме онлайн. Об этом 4 января сообщил глава РЖД Олег Белозёров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.