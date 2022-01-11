Москва, , 11:40 — REGNUM Ситуация с авиасообщением в Москве 11 января начинает улучшаться, но пока остаётся непростой. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержали и отменили 48 рейсов.

В аэропорту

По данным на 11:35, во «Внуково» пять рейсов задержано, три отменено, в «Домодедово» 19 рейсов задержано, в «Шереметьево» восемь рейсов задержано, 13 отменено. Данные сервису предоставлены аэропортами.

Отметим, что в столичном регионе завершился обильный снегопад, улучшилась видимость, светит солнце.