Эр-Рияд, , 11:51 — REGNUM Жители десятков населённых пунктов по всей территории Саудовской Аравии пострадали из-за наводнений, вызванных аномальными осадками. Об этом сообщает Akhbar al-Saudia.

По данным журналистов, дождь и град вызвали сход селевых потоков в провинциях Медина, Мекка, Хаиль, Аль Джауф, а также в районах севернее Эр-Рияда и Аш-Шаркии.

Во вторник, 11 января, государственная метеорологическая служба Саудовской Аравии предупредила жителей страны о новом надвигающемся шторме, который надвигается на центральные регионы страны. В связи с этим, местные власти предпринимают необходимые усилия, для предотвращения человеческих и материальных жертв.

Ранее местные СМИ сообщили, что проливные дожди стали причиной наводнений в ОАЭ, Иране, Омане, Кувейте, Иране и других государствах региона.