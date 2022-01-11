Варшава, 11 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. На конец 2021 года в Польше было трудоустроено более 67 тысяч граждан Белоруссии. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Управления социального страхования (УСС) Польши.

Миграция

Так, на конец 2021 года взносы в УСС платили 67,7 тысяч граждан Белоруссии, которые являются второй по величине, после граждан Украины, группой иностранцев, работающих в Польше.

«С 2008 года число граждан Белоруссии, зарегистрированных в нашем ведомстве, выросло в 16 раз», — говорится в сообщении.

Указано, что самая многочисленная группа граждан Белоруссии проживает в Мазовецком (19,8%) и Подляском воеводствах (8,9%). С большим отрывом среди иностранных работников в Польше лидируют граждане Украины. В УСС их зарегистрировано около 635 тысяч.