Москва, , 11:39 — REGNUM Постоянная санкционная риторика ухудшает российскую экономическую конъюнктуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович Issek.hse.ru

«Сейчас появились новые «черные лебеди». Я имею в виду усиление санкционной риторики. Нам грозят чуть ли не отключением SWIFT. Я думаю, что это только риторика. Но рубль даже из-за риторики падает на 10%. Ничего крупного санкционного не происходит, но рубль держится на 77. Хотя его реальная цена — минус 10%. Где-то в районе 65−67 рублей за доллар. Но постоянная санкционная риторика ухудшает экономическую конъюнктуру», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что будет в РФ с ценами на продовольствие.