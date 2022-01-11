Москва, 11 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Постоянная санкционная риторика ухудшает российскую экономическую конъюнктуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Issek.hse.ru Георгий Остапкович

«Сейчас появились новые «черные лебеди». Я имею в виду усиление санкционной риторики. Нам грозят чуть ли не отключением SWIFT. Я думаю, что это только риторика. Но рубль даже из-за риторики падает на 10%. Ничего крупного санкционного не происходит, но рубль держится на 77. Хотя его реальная цена — минус 10%. Где-то в районе 65−67 рублей за доллар. Но постоянная санкционная риторика ухудшает экономическую конъюнктуру», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что будет в РФ с ценами на продовольствие.