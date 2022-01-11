Москва, , 11:38 — REGNUM Цена на продукты питания в России выйдут на плато в апреле-мае 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по консервативному или благоприятному сценарию, то рост цен в России на продукты питания будет продолжаться в январе-феврале и максимум в марте. В районе апреля-мая цена ляжет на плато. А с июня и июля я ожидаю снижения. Вплоть до сентябрь-октября», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, как на мировых ценах продовольствия скажется изменение ставок ФРС США.

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