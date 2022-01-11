Москва, , 11:38 — REGNUM Поправки, направленные на защиту прав сирот, учащихся в платных вузах, разработала депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки касаются молодых людей от 18 до 23 лет, которые получают высшее или иное профессиональное образование на платной основе и потеряли родителей или единственного родителя в период обучения.

«Суть моих поправок заключается, во-первых, в том, что если в период обучения на коммерческой основе молодые люди теряют родителей или единственного родителя, то они автоматически переводятся на обучение за счёт бюджета; во-вторых, на них распространяются все дополнительные социальные гарантии, как и на молодых людей, обучающихся на бюджете и потерявших родителей в период обучения», — пояснила Дмитриева в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных социальных гарантиях для детей-сирот. На сирот-школьников распространяется возможность полного государственного обеспечения и дополнительные гарантии по социальной поддержке. Речь идет о бесплатном питании, бесплатном комплекте одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживании в жилом помещении без взимания платы или возмещения их полной стоимости, а также бесплатном оказании медицинской помощи.

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