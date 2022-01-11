Москва, 11 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Поправки, направленные на защиту прав сирот, учащихся в платных вузах, разработала депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки касаются молодых людей от 18 до 23 лет, которые получают высшее или иное профессиональное образование на платной основе и потеряли родителей или единственного родителя в период обучения.

«Суть моих поправок заключается, во-первых, в том, что если в период обучения на коммерческой основе молодые люди теряют родителей или единственного родителя, то они автоматически переводятся на обучение за счёт бюджета; во-вторых, на них распространяются все дополнительные социальные гарантии, как и на молодых людей, обучающихся на бюджете и потерявших родителей в период обучения», — пояснила Дмитриева в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных социальных гарантиях для детей-сирот. На сирот-школьников распространяется возможность полного государственного обеспечения и дополнительные гарантии по социальной поддержке. Речь идет о бесплатном питании, бесплатном комплекте одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживании в жилом помещении без взимания платы или возмещения их полной стоимости, а также бесплатном оказании медицинской помощи.