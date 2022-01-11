Тула, 11 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Привести в порядок остановки общественного транспорта, в частности, оборудовать их звёздными карманами, обязал Центральный районный суд Тулы управление по транспорту и дорожному хозяйству города. Об этом сообщается 11 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что на остановках «Почта», «Ивушка» и «Ивановские дачи» отсутствуют «карманы» для заезда транспорта.

Центральный районный суд Тулы по результатам рассмотрения материалов обязал чиновников привести остановки в надлежащее состояние, работы должны быть проведены в течение года со дня вступления судебного решения в законную силу, сообщает MySlo.