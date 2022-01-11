Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Netflix выпустит собственное переосмысление популярного индонезийского боевика «Рейд». Об этом 11 января пишет портал ComicBook.

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Продюсером переосмысления выступит Майкл Бэй, а режиссёрское кресло займёт Патрик Хьюз («Телохранитель киллера»). К проекту также присоединится автор оригинального фильма Гарет Эванс — в качестве исполнительного продюсера.

Известно, что события «Рейда» от Netflix будут разворачиваться на севере Филадельфии (США) в районе под названием «Пустоши». По сюжету, оперативной группе Управления по борьбе с наркотиками предстоит поймать опасного наркоторговца.

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