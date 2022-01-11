Москва, , 11:37 — REGNUM Ситуация с мировыми ценами на продовольствие в 2022 году — зона абсолютной неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё зависит от маршрута коронавируса. Если будут новые мутации, если будут новые штаммы, то продолжится и рост инфляции. Если будет благоприятный маршрут коронавируса или хотя бы консервативный, то, скорее всего, будет снижение темпов роста инфляции, — сказал Остапкович. — ФРС США ведет явную политику по увеличению процентных ставок. В 2022 году ФРС сделает два шага по увеличению ставки. Если такое произойдет, то аналогичные шаги предпримет и ЕЦБ. Это сделают все центробанки. И вполне возможно, что темпы роста инфляции начнут понижаться. Не бывает так, чтобы инфляция росла постоянно. Всегда наступает точка перелома. Как правило, она наступает благодаря монетарной политике центральных банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, почему растут мировые цены на продовольствие.

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