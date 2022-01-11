Москва, , 11:36 — REGNUM То, что в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли больше чем на 28%, связано в первую очередь с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующие данные ФАО ООН.

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«Рост мировых цен на продовольствие был абсолютно прогнозируемым. Это был форс-мажорный пандемический год. Во время таких форс-мажоров дорожают все активы. Не только продовольственные, — сказал Остапкович. — Металлы, стройматериалы, медь, олово. Особенно дорожают биржевые активы. Почему такое произошло? Все страны, а особенно страны с конвертируемой валютой, руками своих центробанков запустили печатный станок, для того чтобы помочь людям и бизнесу. И раздали массу денег — и в финансовый сектор, и напрямую людям. Но товары под эти деньги они не произвели. И естественно, все повысили цены».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ФАО ООН в 2021 году стоимость продовольствия в среднем поднялась на 28,1%.