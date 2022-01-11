Москва, 11 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. То, что в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли больше чем на 28%, связано в первую очередь с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующие данные ФАО ООН.

ИА REGNUM Цены

«Рост мировых цен на продовольствие был абсолютно прогнозируемым. Это был форс-мажорный пандемический год. Во время таких форс-мажоров дорожают все активы. Не только продовольственные, — сказал Остапкович. — Металлы, стройматериалы, медь, олово. Особенно дорожают биржевые активы. Почему такое произошло? Все страны, а особенно страны с конвертируемой валютой, руками своих центробанков запустили печатный станок, для того чтобы помочь людям и бизнесу. И раздали массу денег — и в финансовый сектор, и напрямую людям. Но товары под эти деньги они не произвели. И естественно, все повысили цены».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ФАО ООН в 2021 году стоимость продовольствия в среднем поднялась на 28,1%.