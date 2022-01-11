Сеул, 11 января 2022, 11:36 — REGNUM По итогам 2021 года Южная Корея заняла второе место на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Судостроение
Судостроение
Aoosk.ru

Согласно опубликованным данным, в прошлом году мировой объём судостроения составил 46,64 млн CGT, 37% которых приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 17,44 млн CGT, Китая — 22,86 млн CGT (49%), Японии — 4,13 млн CGT (9%).

Известно, что в прошлом году южнокорейские судостроители получили 87% мировых заказов на танкеры для перевозки сжиженного природного газа и 49% заказов на контейнеровозы.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.