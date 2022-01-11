Сеул, 11 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. По итогам 2021 года Южная Корея заняла второе место на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в прошлом году мировой объём судостроения составил 46,64 млн CGT, 37% которых приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 17,44 млн CGT, Китая — 22,86 млн CGT (49%), Японии — 4,13 млн CGT (9%).

Известно, что в прошлом году южнокорейские судостроители получили 87% мировых заказов на танкеры для перевозки сжиженного природного газа и 49% заказов на контейнеровозы.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.