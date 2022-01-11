Благовещенск, 11 января 2022, 11:42 — REGNUM Глава Амурской области Василий Орлов считает, что до распространения в регионе нового штамма коронавируса «Омикрон» осталось меньше месяца. Мнение губернатора опубликовала пресс-службе правительства Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В связи с этим глава региона считает вакцинацию от COVID-19 актуальной как никогда. Прививочную кампанию он назвал главным способом подготовить население к приходу «Омикрона».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января жителей Еврейской автономии, заразившихся коронавирусом, станет больше, считает заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков. Он также призвал население прививаться от инфекции.