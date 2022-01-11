Уфа, , 11:41 — REGNUM Открытый творческий конкурс на создание фирменного стиля празднования 450-летия Уфы объявили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба института развития городов республики.

Уфа Иван Шилов © ИА REGNUM

С 11 января стартовал прием заявок на участие в этом конкурсе, целью которого является создание оригинального, современного, запоминающего, эстетичного и применимого в последующем фирменного стиля празднования 450-летия Уфы.

Участвовать в нем могут как отдельные профессионалы, так и команды в области графики, дизайна, художественного искусства. Прием конкурсных работ начнется с 20 января и будет проходить три недели.

Трех финалистов конкурса определит жюри. А победителя из трех работ-финалистов выберут жители в ходе публичного интернет-голосования на сайте конкурса.

Победитель получит 150 тысяч рублей, занявший второе место — сто тысяч рублей, обладателю третьего места будет выплачено 50 тысяч рублей.

«Работа победителя станет основой для разработки визуального сопровождения празднования 450-летия Уфы», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава республики Радий Хабиров поручил подготовить дорожную карту по модернизации фасадов зданий в Уфе и установке на них светодиодных контуров в рамках подготовки к празднованию 450-летия города.