Москва, 11 января 2022, 11:56 — REGNUM Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» положительно оценили специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил 11 января в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
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По его словам, у европейского регулятора нет критических замечаний по признанию производственных стандартов, по процедуре проведения клинических исследований. Представители EMA уже приезжали в Россию для оценки этой части работы.
«По части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение», — сказал Логунов.
Как сообщало ИА REGNUM, комитет по лекарственным средствам EMA ещё в марте 2021 года приступил к экспертизе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи.
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