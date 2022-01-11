Камень-на-Оби, Алтайский край, , 11:35 — REGNUM На телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю со словами благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МО МВД России «Каменский» лейтенантов полиции Евгения Андриянова и Александра Кеблитского обратилась женщина, семья которой оказалась в сложной ситуации на дороге. Подробности сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Subaru Forester в кювете МВД РФ

История произошла в Каменском районе. Водитель автомобиля Subaru Forester 1977 года рождения, двигаясь из города Барнаула в сторону города Яровое, свернул не в ту сторону и заблудился. Осознав, что движется в неверном направлении, мужчина развернул машину, однако не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Все попытки самостоятельно вызволить автомобиль из сугроба у него не увенчались успехом. В салоне транспортного средства находились трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние дети 7 и 14 лет.

Участники произошедшего сообщили о случившемся в единую дежурную диспетчерскую службу и дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Каменский». Получив сообщение, инспекторы отдельного взвода ДПС лейтенанты полиции Евгений Андриянов и Александр Кеблитский незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Инспекторы отдельного взвода ДПС лейтенанты полиции Евгений Андриянов и Александр Кеблитский МВД РФ

По прибытии они разместили замерзших женщину и детей в служебном автомобиле и вместе с сотрудниками МЧС приняли меры для вызволения транспортного средства из снежного плена. Благодаря совместным действиям автомобиль удалось вернуть на проезжую часть. Водитель и члены его семьи, поблагодарив сотрудников, за отзывчивость и внимание, продолжили свой путь.

Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие человеческие и профессиональные качества проявили двое сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы Отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Евгений Механиков и Артем Погодаев, узнав о том, что супруге обратившегося к ним автомобилиста требуется срочная медицинская помощь.

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