Варшава, 11 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Сейма Польши, руководитель фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий в эфире Polskie Radio признал, что «существуют проблемы и трудности, с которыми столкнулись те, кто начисляет зарплаты и пенсии». Они, по мнению чиновника, возникли из-за неточности некоторых элементов социальной программы «Польский порядок».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Программа «Польский порядок», предусматривающая новые правила начисления налогов, вступила в силу 1 января. Новые правила предусматривают, среди прочего, увеличение необлагаемой налогом суммы годового дохода до 30 тысяч злотых и увеличение налогового порога с 85 тысяч злотых до 120 тысяч злотых).

Однако многие жители Польши направили жалобы в министерство по социальным делам по поводу того, что получили меньшие зарплаты и пенсии, чем должны были.

«Все выяснится в ближайшие дни, и общество успокоится. Как и те, кто считает, что проиграли из-за того, что получили меньшие зарплаты или пенсии. Все выровняется», — заверил Терлецкий.