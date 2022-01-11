Бейский район, Хакасия, , 11:34 — REGNUM Житель Бейского района Хакасии предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело ru.torange.biz

Расследование уголовного дела против 39-летнего мужчины завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 20 октября 2020 года в полицию поступило заявление от жительницы города Саяногорска об исчезновении её 38-летней знакомой. Следователи и полицейские установили, что пропавшая стала жертвой преступления. Подозреваемый — её 39-летний знакомый.

5 октября 2021 года в районе деревни Новоенисейка Бейского района на берегу реки Енисей обнаружили фрагменты тела пропавшей женщины.

Установлено, что 18 октября 2020 года к мужчине домой в деревню Новокурск Бейского района приехала потерпевшая. Сельчанин был сильно пьян. Он сдавил рукой шею женщине, что привело к рефлекторной остановке сердечной деятельности и к смерти.

Злоумышленник спрятал тело женщины неподалеку от деревни Новоенисейка. Через некоторое время он расчленил его и сбросил в Енисей.

В ходе следствия мужчина признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае суд вынес приговор жителю Советской Гавани, который обвинялся в убийстве.

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