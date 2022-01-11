В Хакасии будут судить мужчину, сбросившего тело убитой женщины в Енисей
Бейский район, Хакасия, 11 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Житель Бейского района Хакасии предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Расследование уголовного дела против 39-летнего мужчины завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По данным следствия, 20 октября 2020 года в полицию поступило заявление от жительницы города Саяногорска об исчезновении её 38-летней знакомой. Следователи и полицейские установили, что пропавшая стала жертвой преступления. Подозреваемый — её 39-летний знакомый.
5 октября 2021 года в районе деревни Новоенисейка Бейского района на берегу реки Енисей обнаружили фрагменты тела пропавшей женщины.
Установлено, что 18 октября 2020 года к мужчине домой в деревню Новокурск Бейского района приехала потерпевшая. Сельчанин был сильно пьян. Он сдавил рукой шею женщине, что привело к рефлекторной остановке сердечной деятельности и к смерти.
Злоумышленник спрятал тело женщины неподалеку от деревни Новоенисейка. Через некоторое время он расчленил его и сбросил в Енисей.
В ходе следствия мужчина признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае суд вынес приговор жителю Советской Гавани, который обвинялся в убийстве.
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