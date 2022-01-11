Вашингтон, 11 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом перенесён. Об этом 11 января сообщил Стерлинг в Twitter.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Бой перенесён до последующего уведомления. Возможно, мы проведём поединок в апреле», — написал Стерлинг.

Ранее сообщалось, что бой может быть перенесён с 5 марта на 9 апреля.

Напомним, 7 марта 2021 года Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. В четвёртом раунде российский боец нанёс сопернику, находившемуся в лежачем положении, удар коленом в голову, что запрещено правилами.