Казань, , 11:37 — REGNUM Услугами международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года воспользовались 105 210 пассажиров, что на 47,4% больше аналогичного периода прошлого года. По данным пресс-службы воздушной гавани, выполнено 470 рейсов, прирост составил 46%.

Международный аэропорт «Казань» Clever Life

По сравнению с показателями новогодних праздников 2020—2021 годов на 26% возросло обслуживание на внутренних линиях. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды. Всего на внутренних линиях обслужено 78 492 пассажира.

Почти в три раза больше, или на 194,3% обслужили пассажиров международного сообщения (26 718 человек). Наибольшим спросом пользовались рейсы в Египет, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с недопущением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за 2021 год досмотрено 2997 воздушных судов, досмотрено 566 149 прибывших из-за рубежа пассажиров, в том числе более 107 тыс. иностранных граждан, выявлено 15 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний.

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