Москва, , 11:31 — REGNUM В настоящее время штамм коронавируса «Омикрон» вытесняет во всем мире вариант SARS-CoV-2 «Дельта» и это же произойдет и в России. Такое мнение 11 января высказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом «Омикрон» предыдущего варианта «Дельта», который получил практически стопроцентное распространение <…> Безусловно, это и должно произойти в нашей стране», — сказал он.

Также Гущин добавил, что, по его мнению, новые штаммы коронавируса будут появляться в мире до момента достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, так как восприимчивых к SARS-CoV-2 людей еще много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Алтай отменено принятое в декабре решение о запрете на проведение массовых мероприятий.