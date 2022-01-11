Тегеран, , 11:30 — REGNUM Уже в ближайшее время можно будет увидеть, как отношения между Ираном и Китаем начнут строиться по древней максиме «враг моего врага — мой друг». Профессор Тегеранского университета Моххамад Миранди накануне отметил, что попытки США изолировать эти страны создают множество предпосылок для сближения Пекина и Тегерана. Об этом пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Эксперты напомнили, что Иран и Китай уже подписали соглашение, которое предусматривает стратегическое партнёрство на ближайшие 25 лет. Значительная часть документа касается военной сферы и подразумевает не только военно-техническое сотрудничество, но и совместные учения, обмен разведданными, военное образование. Внушительный масштаб сотрудничества характеризует ожидаемый бюджет — 400 млрд долларов США.

Как подчеркнули аналитики, общие стратегические интересы Льва (древний символ Персии) и китайского Дракона совпадают: Пекину нужны дешёвые углеводороды, а Тегеран нуждается в качественном техническом оснащении собственной армии. Что касается нефти, её добыча в Иране имеет крайне низкую себестоимость. Также страна является центром Ближнего Востока, а значит позволит КНР закрепиться в регионе.

Исламская республика Иран имеет достаточно крупные вооружённые силы общей численностью почти миллион человек, но армия страны не может похвастаться современным вооружением и военной техникой — они физически и морально устарели. Дополнительно ситуация осложняется разнородностью номенклатуры вооружения — используется британские, американские, советские, российские и китайские образцы. Такой разброс затрудняет эксплуатацию, обслуживание и требует большого перечня боеприпасов.

России также стоит рассмотреть возможность участия в перевооружении иранской армии, считают в Институте РУССТРАТ. Отечественные склады заполнены танками Т-72 и истребителями МиГ-29, в которых так нуждается Тегеран. Взамен Москва может получить право добывать нефть на территории Ирана, а необходимое обслуживание и ремонт поставленной техники даст дополнительное финансирование для конструкторских бюро, авиастроительных и ремонтных заводов, а значит послужит укреплению российского авиапрома.

«Это действительно может стать страшным сном не только для Байдена, но и его друзей в Азиатском регионе, Аравии, Турции и Израиле», — заключили авторы публикации.