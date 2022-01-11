Псков, , 11:35 — REGNUM Кредитор обратился в арбитраж Псковской области с банкротным иском, адресованным АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков», которое ведет свою историю с ноября 1960 года. Исковое заявление, поступившее в суд 10 января 2022 года, пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом в деле о несостоятельности выступает ООО «Элтехком», заявившее долг в размере 767 388,18 рубля. В качестве третьего лица в споре участвует УФНС России по Псковской области. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».

Осенью 2020 года это же предприятие уже пыталось инициировать банкротное производство, но иск вернули заявителю без рассмотрения.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 2016 года, но ведёт свою историю с 1960 года и создана на базе Псковского Горпромкомбината. На заводе трудятся более 170 человек. Компанией управляет московское ООО «Зенча». На сайте АО уточняется, что оно производит электротехническое оборудование, низковольтную аппаратуру, лифтовое оборудование, а также товары народного потребления.