Оренбург, , 11:29 — REGNUM Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сделала очередную прививку от коронавирусной инфекции 11 января. Процесс вакцинации показали в прямом эфире в Instagram-акаунте министерства.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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«У меня сегодня получается уже пятая прививка. Сегодня привилась «Лайтом», это уже повторная вакцинация. Предыдущую прививку я сделала «Спутником», поскольку «Лайта» не было в регионе. Считаю, что не могу позволить вирусу распоряжаться моей жизнью», — отметила глава минздрава, добавив, что не хочет болеть даже в легкой форме.

Савинова также сделала прогноз, согласно которому штамм «Омикрон» придет в регионы через две-четыре недели. К его приходу следует подготовить организм.

«Я не хочу ждать, поскольку понимаю, что мало времени осталось до прихода «омикрона», для межрегионального распространения. Понятно, что сначала будет подъём в столице, потом в регионах. Мой расчёт, что он придёт через две-четыре недели», — сказала она и призвала оренбуржцев к вакцинации.

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