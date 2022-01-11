Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге за 2021 год обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 8% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом.

Pulkovoairport.ru Вход в аэропорт «Пулково»

Вместе с тем, ВВСС отмечает рост спроса на внутренние авиаперевозки в минувшем году. С 1 января по 31 декабря 2021 года в «Пулково» ими воспользовались 15,5 млн пассажиров, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск», — уточнили в пресс-службе ВВСС

На международных линиях в аэропорту «Пулково» за год обслужено 2,5 млн пассажиров, что на 66% меньше по отношению к 2019 году.

«В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений с начала года стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ташкент, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Минск, Хельсинки, Ош и Ургенч», — добавили в ВВСС.