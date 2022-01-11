Монреаль, Канада, , 11:28 — REGNUM Гейм-директор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф принял решение покинуть свой пост. Об этом 11 января пишет PC Gamer.

Rainbow Six Siege Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Атанасоффа, он решил уйти из команды Rainbow Six Siege, чтобы «использовать другие возможности» в Ubisoft. Подробности его нового назначения пока не раскрываются.

Место Лероя Атанасоффа занял Александер Карпазис. Он работает в команде Siege с 2017 года.

Добавим, что это третья смена геймдиректора Rainbow Six Siege за последние шесть лет. До Лероя Атанасоффа должность занимал Ксавьер Маркиз.

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