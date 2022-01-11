Монреаль, Канада, 11 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Гейм-директор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф принял решение покинуть свой пост. Об этом 11 января пишет PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

По словам Атанасоффа, он решил уйти из команды Rainbow Six Siege, чтобы «использовать другие возможности» в Ubisoft. Подробности его нового назначения пока не раскрываются.

Место Лероя Атанасоффа занял Александер Карпазис. Он работает в команде Siege с 2017 года.

Добавим, что это третья смена геймдиректора Rainbow Six Siege за последние шесть лет. До Лероя Атанасоффа должность занимал Ксавьер Маркиз.