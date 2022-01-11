Москва, , 11:28 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 при заражении штаммом «Омикрон» в России будет таким большим, что это перекроет возможное понижение уровня летальности. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Уровень и наклон заболеваемости на штамме «Омикрон» — он абсолютно беспрецедентный, у нас может быть снижена на 60−70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом», — сказал Логунов.

По его словам, в этой связи на данный момент «говорить о легкости штамма «Омикрон» и радоваться не нужно».