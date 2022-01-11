Иерусалим, 11 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Израильские эксперты в сфере здравоохранения обратились к правительству страны с призывом срочно поменять стратегию противодействия коронавирусу. Об этом сообщают «Вести Израиль» 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По прогнозу экспертов, темпы распространения коронавируса в Израиле говорят о том, что число заражений превысит 320 000 в сутки, и даже оптимистичный прогноз — плюс два тяжелобольных на 1000 зараженных и плюс 600 тяжелобольных в день — означает коллапс системы здравоохранения.

Ранее правительственный кабинет по коронавирусу, напоминают эксперты, уже ознакомился с прогнозом, согласно которому в госпитализации уже в январе будут нуждаться порядка пяти тысяч человек. Помочь может ограничение контактов населения на 20% — это даст шанс вполовину снизить рост числа тяжелобольных.

Письмо к правительству подписали, в том числе, главный исследователь лаборатории биомедицинских данных в Технионе (Хайфа) доктор Двир Аран, педиатр доктор Гиль Чапник, главный ученый компании MyHeritage, специализирующийся на генетических исследованиях и участвовавший в массовом тестировании израильтян на коронавирус, профессор Янив Эрлих, доктор Барак Раве из Школы инженерии и информатики Иерусалимского университета, заведующий отделением лечения пациентов с сердечной недостаточностью в больнице «Рамбам» доктор Орен Каспи и др.