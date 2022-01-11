Лос-Анджелес, США, 11 января 2022, 11:26 — REGNUM Сервис Apple TV Plus решил продлить сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show) на ещё один сезон. Об этом 10 января сообщил Deadline.
Исполнительным продюсером станет Шарлотта Стаудт вместо Керри Эрин, которая в третьем сезоне будет выступать консультантом. «Я рада приложить свои усилия к The Morning Show. За актёрский состав, возглавляемый феноменальными Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, действительно можно умереть», — поделилась Стаудт.
ИА REGNUM напоминает, что премьера первого сезона «Утреннего шоу» состоялась в 2019 году. Сценарий сериала основан на книге журналиста и ведущего телеканала Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения».
Читайте ранее в этом сюжете: Второй сезон сериала «Эйфория» установил рекорд сервиса HBO Max