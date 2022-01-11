Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Сервис Apple TV Plus решил продлить сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show) на ещё один сезон. Об этом 10 января сообщил Deadline.

Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США Дженнифер Энистон

Исполнительным продюсером станет Шарлотта Стаудт вместо Керри Эрин, которая в третьем сезоне будет выступать консультантом. «Я рада приложить свои усилия к The Morning Show. За актёрский состав, возглавляемый феноменальными Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, действительно можно умереть», — поделилась Стаудт.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого сезона «Утреннего шоу» состоялась в 2019 году. Сценарий сериала основан на книге журналиста и ведущего телеканала Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения».