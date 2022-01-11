Тула, 11 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Тульской области медицинская сестра обвиняется в выдаче 19 фиктивных сертификатов о профилактических прививках против коронавируса, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 10 января по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Как полагает следствие, 51-летняя старшая медсестра ГУЗ «Веневская ЦРБ» в апреле — июне 2021 года за денежное вознаграждение выдала 19фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. За это женщина получила 19 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.