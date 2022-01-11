Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в Ленинградской области может быть организована прямо в учебных заведениях после того, как родители напишут заявление о своем согласии привить ребенка. Об этом 11 января ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Школьный медкабинет Елена Молчанова © ИА REGNUM

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«О том, как будет проходить данная прививочная кампания, будет известно, когда поступит вакцина, — пояснил источник. — Как вариант, когда наберется достаточное количество желающих, в учебное заведение приедет мобильная бригада».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздрав РФ анонсировал поступление первой партии векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), предназначенной для детей от 12 до 17 лет включительно, в конце декабря 2021 года. Однако препарат в регион не поступил, а сроки сдвинулись на середину-конец января 2022 года.

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Как отметил собеседник агентства, вакцинация детей будет проходить только по письменному согласию их родителей или официальных опекунов. Для этого взрослым, чьим детям исполнилось 12−15 лет, необходимо будет написать в свободной форме заявление, в котором они дают свое разрешение на прививку. Что касается 15-ти —17-ти летних подростков, то они самостоятельно смогут принять решение, хотят ли они быть привитыми.

Отметим, что «Спутник М», как и вакцина для взрослых «Спутник V», должна храниться при температуре минус 18 градусов. Поэтому организация мобильного выезда в специальном автомобиле с холодильником более вероятна для вакцинации детей. Детская вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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