Москва, , 11:24 — REGNUM В наступившем 2022 году жители России больше всего боятся остаться без денег или не суметь выплатить кредит (29%), потерять работу или не найти новое место для трудоустройства (28%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Боятся тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у близких, 15% респондентов, новых потрясений и того, что наступивший 2022 год будет хуже, чем 2021-й — 11%, обвала рубля — 8%.

Еще 6% опасаются, что дети не получат достойного образования и что ограничения из-за COVID-19 будут продлены. Переживают, что в 2022 году не смогут отдохнуть за границей, 3%. Ничего не пугает в новом году 21% граждан.

ИА REGNUM сообщало ранее, три самых заветных желания жителей России в 2022 году — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

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