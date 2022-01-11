Владикавказ, , 11:23 — REGNUM В МВД Северной Осетии назначен новый руководитель. Согласно указу президента РФ Владимира Путина полицейское ведомство республики будет возглавлять Андрей Сергеев. Ранее он занимал должность главы ГУ МВД в Челябинской области, сообщили 11 января в пресс-службе МВД РСО-Алании.

Представление нового назначенца провел 10 января в режиме видео-конференц-связи министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он отметил высокий профессионализм и большой опыт работы Андрея Сергеева.

«Для Андрея Федоровича республиканское министерство — уже четвертый. Накопленный опыт и высокий профессионализм должны стать надежным залогом для эффективного решения задач в новых условиях. При этом, конечно, следует учитывать специфику субъектов», — сказал Министр.

Напомним, ранее МВД по Северной Осетии возглавлял Михаил Скоков. Тем же указом президента РФ он назначен на должность руководителя ГУ МВД России по Челябинской области.